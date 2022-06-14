Маймана, Афганистан, 14 июня, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В афганской провинции Фарьяб тело 11-летнего мальчика было найдено через пять дней после его исчезновения.

kropekk_pl Убийство

Местный источник сообщил газете «8 Собх», что ребёнка звали Баз Мохаммад и он исчез пять дней назад из кишлака Карма уезда Белчераг.

Уточняется, что тело ребёнка было обнаружено в кишлаке Камрак этого же уезда. Пока неизвестно, каким образом и почему был убит ребёнок.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что занимаются этим вопросом.

Случаи загадочных убийств участились с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан.