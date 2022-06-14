Кировград, Свердловская область, 14 июня, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Житель Нижнего Тагила Свердловской области предстанет перед судом по обвинению в нарушении Правил дорожного движения. По вине уральца в ДТП погибла женщина, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

ДТП

Инцидент произошёл в октябре 2021 года на трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов». Уралец превысил допустимую скорость движения и попытался обогнать попутный автомобиль. При обгоне мужчина не выдержал дистанцию и столкнулся с обгоняемой машиной. В результате иномарка несколько раз перевернулась и оказалась в кювете. За рулём автомобиля находилась 23-летняя свердловчанка. От полученных травм она скончалась в больнице.

Вину в совершении преступления уралец не признал. Уголовное дело рассмотрит Кировградский городской суд.