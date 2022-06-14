Бухарест, , 10:46 — REGNUM Министерство обороны Румынии отменило единственный крупный тендер на закупку беспилотных летательных аппаратов для нужд армии страны. Об этом 14 июня сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Беспилотники Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, свое решение в румынском военном ведомстве объяснили несоответствием технических характеристик представленных моделей «строгим требованиям времени». Другой информации нет.

При этом, по словам главы минобороны Василе Дынку, «на данный момент прорабатываются пути новых закупок». «Армии необходимы только самые лучшие вооружения и техника», — резюмировал, в частности, он.

Напомним, в 2020-м году минобороны Румынии получило одобрение в парламенте на приобретение семи оперативно-тактических беспилотных систем (21 аппарат). Общая стоимость предполагаемого контракта составляла $277 млн.