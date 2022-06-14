Париж, 14 июня 2022, 10:45 — REGNUM Баллотирующаяся на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что «Национальное объединение» — это первая партия страны, передает BFM TV.
«После первого тура парламентских выборов «Национальное объединение» стало первой партией Франции», — заявила Марин Ле Пен.
Партия заняла третье место в первом туре выборов.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Румынию, чтобы встретиться с 500 французскими солдатами, дислоцированными на базе НАТО.
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