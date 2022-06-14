Москва, , 10:45 — REGNUM В Новой Москве запущена субсидированная ипотечная программа для IT-специалистов со ставкой 0,1% годовых на весь срок действия кредитного договора, сообщали в Стройкомплексе.

Ипотека Иван Шилов © ИА REGNUM

Льготную ипотечную программу запустили ​Московский кредитный банк (МКБ) и девелоперская группа «Самолёт». Выбрать квартиру работник IT-сферы может в любом из 20 строящихся жилых комплексов застройщика.

Максимальная сумма ипотечного кредита составляет 18 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос — 15%. Стать участником программы может стать IT-специалист из одной из почти 9 тыс. аккредитованных Минцифрой компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве начала действовать новая программа по предоставлению IT-специалистам льготного ипотечного кредита.

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