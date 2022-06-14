Луганск, , 10:44 — REGNUM До 500 мирных граждан могут находиться на оккупированном украинскими боевиками заводе «Азот» в Северодонецке». Об этом сообщил 14 июня представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Флаг ЛНР Цуканов М.В

По его словам, оценка числа мирных граждан на территории завода, занятом националистами, варьируется — от 300 до 500 человек.

«Состояние у них крайне сложное, поскольку город уже давно находится в фазе боевых действий, снабжение там, в городе, отсутствует, регулярно производятся обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины, — сказал Марочко в эфире телеканала «Россия 24». — Люди, по сути, находятся на территории предприятия в заложниках».

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки силы ЛНР уничтожили 23 украинских националиста.