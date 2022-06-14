Луганск, 14 июня 2022, 10:44 — REGNUM До 500 мирных граждан могут находиться на оккупированном украинскими боевиками заводе «Азот» в Северодонецке». Об этом сообщил 14 июня представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Флаг ЛНР
Флаг ЛНР
Цуканов М.В

По его словам, оценка числа мирных граждан на территории завода, занятом националистами, варьируется — от 300 до 500 человек.

«Состояние у них крайне сложное, поскольку город уже давно находится в фазе боевых действий, снабжение там, в городе, отсутствует, регулярно производятся обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины, — сказал Марочко в эфире телеканала «Россия 24». — Люди, по сути, находятся на территории предприятия в заложниках».

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки силы ЛНР уничтожили 23 украинских националиста.