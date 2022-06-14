Магас, 14 июня 2022, 10:44 — REGNUM В Ингушетии пропала женщина в Назрановском районе. Её поиски ведутся уже пятые сутки, но пока безуспешно, сообщили в региональном управлении МЧС.
По некоторым данным, в поисках участвуют более 100 человек, в том числе добровольцы из числа местных жителей, сотрудники МЧС, правоохранительных служб. Официальной информации на сайте МЧС о поисках пропавшей в настоящее время нет. Однако 14 июня МЧС сообщило предварительную информацию о начале поисков пропавшего 22-летнего мужчины.
На поиски пропавшего направлены 12 спасателей и четыре единицы техники.