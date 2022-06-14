Магас, 14 июня, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Ингушетии пропала женщина в Назрановском районе. Её поиски ведутся уже пятые сутки, но пока безуспешно, сообщили в региональном управлении МЧС.

Туман в лесу

«К нам поступила информация о том, что в лесу сельского поселения Сурхахи Назрановского района пропала женщина. Поиск ведется уже пятые сутки, поисковики прочесывают всю территорию леса, пока их усилия не дали результатов, женщина не найдена», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

По некоторым данным, в поисках участвуют более 100 человек, в том числе добровольцы из числа местных жителей, сотрудники МЧС, правоохранительных служб. Официальной информации на сайте МЧС о поисках пропавшей в настоящее время нет. Однако 14 июня МЧС сообщило предварительную информацию о начале поисков пропавшего 22-летнего мужчины.

«13 июня в дежурную смену Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия поступила информация от местного жителя о том, что в Назрановском районе, пропал житель селения Плиево 1990 года рождения», — говорится в сообщении МЧС.

На поиски пропавшего направлены 12 спасателей и четыре единицы техники.