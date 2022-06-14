Молдавия, , 10:44 — REGNUM Кишинёв не готов заявить о выходе Молдавии из Содружества независимых государств (СНГ). Об этом на молдавском телеканале Pro Tv заявил глава министерства иностранных дел и европейской интеграции республики (МИДЕИ) Николай Попеску.

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«Предстоит провести анализ законодательных актов и соглашений в рамках СНГ, в какой степени они соответствуют интересам Молдавии, провести всеобъемлющий анализ участия республики в этой организации», — сказал Попеску.

Он подчеркнул, что евроинтеграция остаётся приоритетом для властей Молдавии. В правительстве проведут анализ, насколько выгодно республике оставаться в СНГ.

Глава МИДЕИ добавил, что большинство соглашений Содружества в Молдавии оценивают через «фильтр» планов по евроинтеграции. В политических инициативах СНГ Кишинёв давно не участвует.

Напомним, Молдавия 3 марта подала заявку на вступление в Евросоюз.

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