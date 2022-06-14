Мадрид, 14 июня, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Министерство экологических преобразований и демографических проблем представило предварительный вариант Национального стратегического плана по защите испанского побережья. Об этом пишет агентство EFE.

Отдых на Ибице

Отмечается, что документ, среди прочего, учитывает последствия изменения климата.

План также будет представлен на обсуждение до 22 июля, чтобы собрать все предложения по среднесрочным и долгосрочным программам действий.