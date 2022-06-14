Екатеринбург, , 10:59 — REGNUM В Екатеринбурге жители микрорайона Уктус выступают против строительства ещё одной дороги до Химмаша. Местные жители боятся остаться без парковки и прогулочной зоны, пишут СМИ.

Строительство дороги Pixabay.com

При этом дорога, связывающая Химмаш и Уктус, уже есть. Она сделана из бетона и находится в плохом состоянии. Ради строительства новой дороги придётся вырубить часть леса и демонтировать гаражи, которые екатеринбуржцы построили самостоятельно. Кроме того, местные жители могут лишиться парковки возле одного из многоквартирных домов.

Отметим, контракт на строительство улицы Рощинской от Молодогвардейцев до Химмашевской уже заключён. Стоимость работ составляет около 782 млн рублей. Появление дороги предусмотрено генпланом.