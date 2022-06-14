Волгоград, , 10:45 — REGNUM Автомобиль ВАЗ-21 099 сбил 15-летнего подростка на велосипеде в станице Сергиевская Даниловского района Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июня в пресс-службе СУ СК по региону.

Велосипед

По данным следствия, 13 июня примерно в 23:00 водитель ВАЗ в состоянии алкогольного опьянения на улице Центральной наехал на мальчика, двигавшегося в попутном направлении на велосипеде по правому краю проезжей части. Подросток скончался на месте, подозреваемый с места происшествия скрылся.

Спустя некоторое время в полицию обратился 34-летний житель Михайловки и сообщил о совершённом им ДТП. Мужчина задержан, с его участием проводится комплекс следственных действий, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело.