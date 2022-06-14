Саратов, 14 июня, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В открытый смотровой колодец на пересечении улиц Рахова и Новоузенской в городе Саратове упала женщина. Как сообщает 14 июня прокуратура Саратовской области, ведется проверка.

Открытый люк

Установлено, что открытый колодец находится на тротуаре, принадлежащему саратовскому филиалу ПАО «Ростелеком». Руководителю организации внесено представление. Нарушения устранены.

По выявлению открытых колодцев, люков, шахт, к которым имеется свободный доступ неограниченного круга лиц, прокуратурой организованы сплошные проверки.

ИА REGNUM напоминает, 15 марта рядом с остановкой общественного транспорта возле дома №153 А по улице Огородной в Саратове, девочка, выходя из маршрутки, провалилась в заполненный водой колодец.

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