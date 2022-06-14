Сеул, 14 июня, 2022, 10:42 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 322 человека. Об этом 14 июня сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 14 июня в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 061 152 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 849 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 610 957 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,9%.

«Бустерную» дозу получили 2570 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 338 740 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 10 683 человека. В общей сложности четвертую дозу получили 4 268 918 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 9778 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 239 056.

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