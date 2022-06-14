Лашкаргах, Афганистан, , 10:40 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Гильменд сообщают, что житель уезда Гармсир обезглавил свою жену и трёхмесячного ребёнка. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство mosaic36

Этого человека зовут Аллах Мохаммад, убийство произошло в кишлаке Хаджи Тадж Мохаммад Ака.

Официальные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Гильменде сообщили, что убийца сбежал, предпринимаются меры по его задержанию и аресту.

Напомним, ночью 12 июня житель Нимроза застрелил девять членов своей семьи, в том числе малолетних детей.