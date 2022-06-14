Уфа, , 10:52 — REGNUM 31 соглашение на сумму более 65 млрд рублей планируют подписать власти Башкирии в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом 14 июня сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности региона Маргарита Болычева на совещании правительства региона в центре управления республикой.

На Петербургском международном экономическом форуме Дарья Драй © ИА REGNUM

«31 соглашение готово на сегодняшний день на более чем 65 млрд рублей. У нас есть еще ряд соглашений, которые мы готовим. Надеемся успеть их подготовить, чтобы увеличить сумму подписанных соглашений», — сообщила она.

Болычева сообщила, что наиболее крупными являются соглашение с АО «Дом. РФ», соглашение по реализации инвестиционного проекта «Производство катодной меди из вскрышних пород и карьерных вод» с казахстанской компанией, соглашение о намерениях реализации инвестиционного проекта по рекультивации земель в г. Сибае.

Она отметила, что также планируется подписать соглашение об инвестиционных намерениях по созданию в Башкирии оптово-распределительного центра.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что XXV Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня 2022 года.