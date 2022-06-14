Горно-Алтайск, , 10:39 — REGNUM В Республике Алтай с одной из крупных торговых сетей взыскали компенсацию морального вреда за травму покупательницы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, инцидент произошёл в январе 2018 года.

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Посетительница одного из магазинов в Горно-Алтайске на выходе поскользнулась на обледеневшем крыльце и упала, сломав кость руки. Женщина обратилась с иском в суд, указав, что руководство торговой организации не создало безопасные условия для потребителей.

Горно-Алтайский городской суд удовлетворил иск, взыскав с ответчика 80 тыс. рублей. Однако компания обжаловала это решение.

«В Верховном Суде Республики Алтай дело рассмотрено с участием прокуратуры республики, которой суду было дано заключение о законности принятого судебного акта. По результатам апелляционного пересмотра дела, решение суда оставлено без изменения, вступило в законную силу», — отметили в прокуратуре.