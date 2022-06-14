Элиста, 14 июня, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Более полусотни пожаров ликвидировали в Калмыкии за прошедшую неделю. О пострадавших информации нет. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 14 июня.

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«За прошедшую неделю на территории Республики Калмыкия зарегистрировано 53 пожара. Из них: 24 возгорания сухой растительности, 20 — мусора, девять техногенных пожаров. В тушении 26-ти пожаров приняли участие подразделения добровольной пожарной охраны», — уточнили в ведомстве.

Более десяти раз спасатели выезжали на места дорожных аварий. Пострадавшим была оказана помощь.