Кемерово, 14 июня, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 14 июня, на лечении находится 731 пациент с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 60 новых носителей коронавируса. За это же время 65 человек были выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 165 302 случая заражения коронавирусом, 162 144 человека выздоровели, 2427 пациентов скончались.