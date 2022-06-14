Симферополь, 14 июня, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение из-за ливней и шквалистого ветра объявлено на территории Крыма на 14–15 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 14 июня, в течение суток 15 июня в Крыму ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с», — уточнили в ведомстве.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуацией в связи с возможными авариями на объектах энергетики и ЖКХ, автоавариями, также возможны подтопления территорий.