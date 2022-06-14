Херсон, 14 июня, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Херсонская область стала безвозвратно российской, заявил заместитель руководителя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Мы уже безвозвратно Российская Федерация», — написал он в личном телеграм-канале.

Стремоусов считает, что нужно помнить об этом и перестраиваться. По его мнению, в России Херсонской области будет по-настоящему приятно и хорошо.

Он отметил, что Херсонщина — это благодатный край, который удалось освободить от националистов практически без выстрелов, без большого числа жертв и разрушений.