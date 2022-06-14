Ижевск, , 10:37 — REGNUM В отношении 28-летнего жителя Можги районный суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности по статье о публичном демонстрировании символики, сходной с нацистской символикой до степени смешения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Арест Дарья Антонова © ИА REGNUM

Установлено, что в апреле текущего года на центральной улице Можги мужчина находился в куртке «с нашивкой, имеющей внешнее сходство с нацистской символикой — немецкой военной наградой «Железный крест» и знаком дивизии СС «Мертвая голова».

В судебном заседании он пояснил, что умысла на демонстрацию нацистской символики у него не было, нашивку он сделал самостоятельно, полагая, что она отображает панк-культуру.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде административного ареста сроком на двое суток.

Как сообщало ИА REGNUM, на персональной странице одного из пользователей соцсети «ВКонтакте» была выявлена видеозапись продолжительностью 10 секунд, где публично демонстрировалась нацистская символика (свастика).

Нарушителем оказался 22-летний житель Саранска. В отношении молодого человека составили административный протокол по ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»). Он был оштрафован на 1 тыс. рублей.

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