Казань, , 10:40 — REGNUM Единственный участник многомиллиардного дорожного тендера, который затрагивает работы на трассе М-7 признан победителем. С ним планируется заключить контракт стоимостью более 20,2 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

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«По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке», — уточняется в документации.

Заявка была признана соответствующей условиям, но данные победителя в протоколе не раскрываются.

Контракт на работы по участку км 55+300 — км 89+400 оплатят средствами федерального бюджета. Он является составной частью проекта строительства автодороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань - Уфа на участке обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов (третий этап).

Завершить строительство должны к концу октября 2024 года.

Напомним, ранее также стало известно о выделении семи регионам 8,3 млрд рублей на дорожную инфраструктуру. Среди адресатов есть и Татария, которая получит более 427 млн рублей.

Также президент России Владимир Путин в начале июня 2022 года утвердил пятилетний план строительства дорог на 13 трлн рублей.