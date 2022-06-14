Париж, 14 июня, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Хотя альянс левых партий Nupes, главный соперник блока президента Франции Эммануэля Макрона, не сумел победить в первом туре парламентских выборов, тем не менее после второго тура Макрон может потерять свое абсолютное большинство в нижней палате. Это заставит его вступить в противостояние с окрепшей левой оппозицией, намеренной помешать его программе поддержки бизнеса, сообщает 14 июня Bloomberg.

Pierre-Selim Жан-Люк Меланшон

По прогнозам, левая группировка Nupes во главе с депутатом Национального собрания Франции Жан-Люком Меланшоном займет второе место, получив от 164 до 208 мест.

И даже если альянс коммунистов, зеленых и социалистов не сможет реализовать большую часть своей программы, он все же постарается сорвать планы Макрона с помощью референдумов, обструкций и парламентских расследований.

Вот ключевые пункты экономической программы Nupes:

Крупное увеличение государственных расходов

Nupes планирует увеличить государственные расходы на 250 млрд евро в год — это примерно 11% ВВП, чтобы помочь малоимущим и инвестировать в государственные службы и «зеленый переход». Финансироваться это будет за счет повышения налогов на финансовые операции, крупные корпорации и богатых.

Выход на пенсию в 60 лет

Сейчас французы выходят на пенсию в 67 лет. У них также есть возможность выйти на пенсию раньше, с 62 лет, но размер выплат будет зависеть от стажа и возраста.

Заморозка цен

Nupes планирует заморозить цены на товары первой необходимости, включая газ и электричество, пять видов сезонных фруктов и овощей, а также средства гигиены. Это потребует от крупных энергетических компаний снизить маржу и продавать газ по более низким регулируемым тарифам.

Национализация

Nupes стремится национализировать стратегические аэропорты, автомагистрали и компанию — оператора лотерейных игр Francaise des Jeux, приватизированную Макроном.

Также левые планируют добиться реформы банковского и торгового секторов, повышения минимальной заработной платы, увеличения отпуска до 6 недель, повышения выплат за сверхурочную работу.