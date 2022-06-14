Магадан, 14 июня, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Восемь госслужащих из комитета по финансам в городской администрации Магадана предоставили неполные сведения о своих доходах. Их привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июня в пресс-службе прокуратуры Колымы.

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Проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции проводили сотрудники прокуратуры Магадана. По её итогам глава города Юрий Гришан получил представление об устранении нарушений.

«Приняты меры по недопущению аналогичных нарушений впредь, 8 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае к ответственности за нарушения законодательства о противодействии коррупции привлечены 46 государственных гражданских служащих регионального министерства экономики. У общей сложности они скрыли более 10 млн рублей доходов.