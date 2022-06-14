Лос-Анджелес, США, , 10:35 — REGNUM Американская певица Бритни Спирс добилась запрета на приближение к ней её бывшего мужа Джейсона Александра. Об этом 14 июня сообщает TMZ.

Бритни Спирс (сс) Rhys Adams

Суд издал запретительный приказ в отношении экс-супруга Спирс — Александр не может приближаться к певице, а также каким-либо образом связываться с ней ближайшие три года. Его также обвинили в преследовании, установив залог в размере $100 тыс.

ИА REGNUM напоминает, что Джейсон Александр попытался сорвать свадьбу Бритни Спирс и Сэма Асгари. Он незаконно пробрался на торжество с ножом, однако его быстро задержала служба охраны.

Спирс и Александр поженились ещё в 2004 году в Лас-Вегасе (США). Однако их брак был расторгнут спустя 55 часов.

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