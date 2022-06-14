Махмудраки, Афганистан, 14 июня, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Ассоциация свободных журналистов Афганистана объявила об исчезновении Абдул Ханана Мохаммади, члена ассоциации и местного журналиста из провинции Каписа. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Флаг Афганистана

В заявлении ассоциации говорится, что Мохаммади пропал без вести в провинции Каписа в полдень 12 июня. Члены семьи Абдул Ханана Мохаммади также заявляют, что 12 июня он отправился на съёмки репортажа и не вернулся. По их мнению, репортёр мог быть арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Парвиз Аминзада, представитель Ассоциации свободных журналистов Афганистана, сообщил газете «8 Собх», что начато расследование по выяснению судьбы Мохаммади.

Репортёр пропал после того, как сотрудники разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Каписе недавно сделали жёсткие предупреждения репортёрам, работающим на СМИ, высказавшим критику «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на прошедшей в столице Каписы городе Махмудраки встрече журналистов и местных властей провинций Парван, Каписа и Панджшер.