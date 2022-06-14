Донецк, 14 июня 2022, 10:31 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за сутки от обстрелов ВСУ погибли пять мирных жителей, сообщило 14 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате произведенных 13 июня украинскими боевиками обстрелов Донецка получили повреждения пять больниц, включая роддом и две центральные городские больницы.
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