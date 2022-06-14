Донецк, 14 июня, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки от обстрелов ВСУ погибли пять мирных жителей, сообщило 14 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели пятерых гражданских лиц, в том числе ребенка (мальчика) 2011 года рождения. Ранения различной степени тяжести получили 39 человек, в том числе трое детей 2008, 2013 и 2015 годов рождения, в Буденновском, Киевском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке и Любовке», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате произведенных 13 июня украинскими боевиками обстрелов Донецка получили повреждения пять больниц, включая роддом и две центральные городские больницы.

Читайте также: В результате обстрелов ВСУ Донецка 13 июня повреждены пять больниц