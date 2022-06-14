Луганск, 14 июня, 2022, 10:30 — ИА Регнум. За последние сутки на территории Луганской Народной Республики украинские войска понесли потери. Об этом 14 июня сообщили в Народной милиции ЛНР.

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За последние сутки украинские войска потеряли 23 человека, рассказали в милиции. Кроме того, зафиксированы потери в военной технике — три БТР и четыре единицы автотехники.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате украинских обстрелов в ДНР за сутки погибли пять мирных жителей.