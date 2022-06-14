Пенза, 14 июня, 2022, 10:30 — ИА Регнум. На территории Большевьясского лесничества Пензенской области за прошедшие сутки обнаружили и ликвидировали лесной пожар. Общая площадь возгорания составила 0,63 га, сообщает 14 июня региональный минлесхоз.

Лесной пожар

Жителям области рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.

Всего по состоянию на 14 июня в Пензенской области ликвидировали семь лесных пожаров. Пройденная огнем площадь составила 14 га.

Ранее ИА REGNUM сообщало, более 17 млн рублей выделено в 2022 году на приобретение лесопожарной спецтехники в Пензенской области.

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