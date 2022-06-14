Вашингтон, 14 июня, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Сеть выложили новое видео с демонстрацией игрового процесса Sonic Frontiers. Ролик был опубликован 14 июня на портале DSOGaming.

Sega, Sonic Team Соник Супер Ёжик

Стоит отметить, что это совершенно новый ролик, представленный видеоресурсом Perfectly Nintendo. В нём показаны моменты боя, головоломки и различные способности Соника, связанные с передвижением по карте. Ожидается, что SEGA выпустит Sonic Frontiers в продажу в ноябре или декабре 2022 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, поклонники видеоигр про Соника призвали SEGA отложить релиз Sonic Frontiers после того, как компания показала первый трейлер игры с демонстрацией игрового процесса. Некоторые отметили, что игра выглядит «бездушно» и имеет проблемы с анимацией.