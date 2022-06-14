Ижевск, 14 июня, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 14 июня после перенесенного заражения коронавирусом выписались 40 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 013 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За время пандемии в республике подтвердили 167 211 случаев заражения коронавирусом, из них 17 — за минувшие сутки, днем ранее подтвердили 19 новых случая заражения. В числе новых носителей вируса двое несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и трое граждан старше 65 лет.

4045 человек скончались в регионе за время пандемии. За минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

В течение суток госпитализирован один человек, накануне в больницу попал также один житель республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 825 человек, 33 пациента ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, десять человек — в тяжелом состоянии, из них один пациент подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 10 июня прививку от коронавируса сделали 698 246 человек. Второй компонент препарата получили 558 118 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Ревакцинацию прошли 162 702 жителя республики.