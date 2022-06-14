Калуга, 14 июня 2022, 10:58 — REGNUM В Калужской области 2265 человек в 2022/23 учебном году смогут начать бесплатное обучение. О этом 14 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного правительства.
Приём на бюджетные места ведут семь государственных вузов региона: Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского, филиал МГТУ имени Баумана, ИАТЭ, филиалы РАНХиГС, РПА, Финансового университета и Тимирязевской академии.
Ежегодно количество бюджетных мест в вузах страны увеличивается. В 2022 году их выделено более 588 тысяч.
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