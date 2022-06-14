Калуга, 14 июня, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Калужской области 2265 человек в 2022/23 учебном году смогут начать бесплатное обучение. О этом 14 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного правительства.

ИА REGNUM Студенты

Приём на бюджетные места ведут семь государственных вузов региона: Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского, филиал МГТУ имени Баумана, ИАТЭ, филиалы РАНХиГС, РПА, Финансового университета и Тимирязевской академии.

Ежегодно количество бюджетных мест в вузах страны увеличивается. В 2022 году их выделено более 588 тысяч.

«Упор делается на инженерные специальности, что позволит обеспечить скорейшее импортозамещение. На втором месте находятся педагогические специальности. Следом идут общественные и медицинские науки», — отметил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.