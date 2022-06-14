Красноярск, 14 июня, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Заместителем главы Красноярска по общественно-политической работе с 14 июня назначен Андрей Мацуров. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Красноярск

Андрей Мацуров родился 22 марта 1975 года в Красноярске. Окончил Красноярскую государственную технологическую академию по специальности «менеджмент». Прошёл профессиональную переподготовку («управление персоналом») в Сибирском государственном технологическом университете.

Мацуров в разное время работал на руководящих должностях в коммерческих структурах. Принимал участие в организации избирательных кампаний различного уровня. С 2018 года является советником главы Красноярска, работающим на общественных началах.

В новой должности он будет курировать общественно-политическую деятельность администрации Красноярска, координировать вопросы организации и проведения выборов и референдумов.

Как сообщало ИА REGNUM, главным архитектором Красноярска назначен Андрей Булак.

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