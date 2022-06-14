Кириши, Ленинградская область, 14 июня, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Полиция разыскивает хулигана, который потушил Вечный огонь в городе Кириши на востоке Ленинградской области, сообщил 14 июня ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Скриншот социальной сети «ВКонтакте» Вечный огонь

Об инциденте на мемориале в сквере Победы в полицию доложил днем 13 июня представитель местной администрации. Помимо затушенного Вечного огня, вандал перевернул плиту.

«В настоящий момент горение возобновлено, плита установлена на место», — сообщил источник.

Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, на мемориале Вечный огонь в Киришах увековечена память о 9244 человек, погибших в годы Великой Отечественной войны, в братской могиле захоронено 4586 человек.