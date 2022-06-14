Лиссабон, 14 июня, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Правительство Португалии объявило о плане действий на случай непредвиденных обстоятельств в медицине на лето 2022 года. Об этом пишет агентство EFE.

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План предусматривает дополнительное привлечение медицинских специалистов. Это требуется для того, чтобы нехватка врачей не привела к закрытию служб неотложной помощи.

О соответствующей мере объявила министр здравоохранения Португалии Марта Темиду, которая накануне провела ряд встреч с руководителями больниц Лиссабонского региона, профсоюзами и Коллегией врачей.