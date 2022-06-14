Кемерово, 14 июня, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 15 июня, ожидается местами аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Град

«Прогноз показателя горимости на 15 июня — горимость первого, местами второго, третьего класса», — уточняется в прогнозе.

При этом на территории Кузбасса прогнозируется переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, град. Будет дуть юго-западный ветер — 4-9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с, днём местами порывы до 18 м/с.