Москва, 14 июня, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела по преступлениям, совершённым украинскими артиллеристами. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба СК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением») возбуждено в отношении командира третьей самоходной артиллерийской батареи самоходного артиллерийского дивизиона войсковой части А-2802 Дениса Назарова.

Установлено, что в результате обстрелов территории ДНР, производившихся под командованием Назарова, от полученных ранений погиб ребенок, также была ранена местная жительница. Удары артиллерии разрушили 40 домов, а общая стоимость ущерба превышает 24,8 млн рублей.

Расследование завершено, обвиняемый и его защитник знакомятся с материалами дела.