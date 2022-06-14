Благовещенск, 14 июня, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Бывший сотрудник городской администрации Благовещенска осуждён за то, что присвоил мошенническим способом более 170 тыс. рублей. Мужчина незаконно получить грант по подложным документам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июня в пресс-службе Благовещенского городского суда.

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Чиновник, занимавший руководящую должность в управлении экономического развития и инвестиций мэрии, самостоятельно изготовил документы для получения субсидии на реализацию бизнес-плана по созданию мини-гостиницы. Комиссия была введена в заблуждение и выдала деньги. Средства бывший сотрудник мэрии потратил по своему усмотрению.

Мужчину судили за мошенничество и дали реальный срок. Он признал свою вину.

Как сообщало ИА REGNUM, студентов одного из университетов столицы Приамурья подозревают в обмане жителя Московской области на 4,5 млн рублей. Молодого человека склонили дистанционно оформить кредиты.