* запрещённая в России организация

Луганск, 14 июня, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Сдававшиеся в плен на металлургическом заводе «Азовсталь» 88 боевиков «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) этапированы из СИЗО Луганска в Суходольскую исправительную колонию. Об этом 14 июня сообщил источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский националист

Как добавил собеседник ТАСС, националисты этапированы в том числе для проведения с ними следственных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ, с 16 мая в ходе специальной военной операции по защите Донбасса в плен сдались 2439 украинских военных, находившихся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Это подтвердил украинский президент Владимир Зеленский.

Читайте также: В МИД ЛНР рассказали о наказании для украинских националистов

Украинский лидер добавил, что на Украине вопросом обмена пленных занимается главное управление разведки. Зеленский заявил, что русским якобы доверять нельзя, хотя договариваться надо, поскольку нужно «вернуть людей домой».

Ранее по теме: Зеленский признал, что с «Азовстали» в плен сдались 2,5 тысячи боевиков ВСУ