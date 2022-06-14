Ижевск, 14 июня, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Удмуртии вынесен приговор в отношении десяти жительниц Сарапула по статье о незаконных организациях и проведении азартных игр, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

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Установлено, что в период с 2019 по 2021 год женщины незаконно предоставляли доступ к азартным играм с использованием игрового оборудования, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе через интернет, вне игорной зоны в незаконных игорных заведениях. При этом женщины извлекали материальный доход.

Противоправная деятельность указанных лиц выявлена в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий и пресечена совместными действиями следователя, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртии, при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.

В рамках расследования было проведено более 20 обысков, арестовано имущество обвиняемых на сумму более 10 млн рублей, допрошено около 100 свидетелей.

Приговором суда женщинам назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске за организацию и проведение азартных игр на прошлой неделе были задержаны более 40 человек. По данным следствия, преступная деятельность велась в 2019–2021 годах. Азартные игры они проводили в нежилом помещении. Организатор задержан в Болгарии.