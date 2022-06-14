Севастополь, 14 июня, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Шефство над Старобельским районом Луганской Народной Республики возьмёт Севастополь, планируется оказать помощь в восстановлении ряда объектов. Об этом сообщил журналистам 14 июня губернатор Михаил Развожаев.

Kremlin.ru Михаил Развожаев

«Севастополь будет заниматься помощью Старобельску, не просто Старобельску, а Старобельскому району Луганской Народной Республики», — уточнил губернатор.

Он отметил, что в районе уже несколько недель работает передовая группа.

«Лично знакомлюсь с объектами, которые нужно делать в первую очередь. Это центральная районная больница, где сейчас оказывают помощь в том числе и гражданским лицам. Также надо привести в порядок детские садики», — уточнил Развожаев.