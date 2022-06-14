Донецк, 14 июня, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В результате произведенных 13 июня украинскими боевиками обстрелов Донецка получили повреждения пять больниц, включая роддом и две центральные городские больницы. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба минздрава Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

Mil.gov.ua Обстрел

«В результате обстрелов в Донецке 13.06.2022 пострадали здания следующих учреждений здравоохранения: Центральная городская клиническая больница №20 (улица Артема, 185), Центр первичной медико-санитарной помощи №7 (Цимлянская, 9а и Антарктидная, 1а), Центр первичной медико-санитарной помощи №8 (Туманяна, 18), Центральная городская клиническая больница №1 (Розы Люксембург, 46,50,52г), Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства (проспект Панфилова, 3)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что из-за обстрелов со стороны ВСУ во всех указанных медучреждениях выбиты стекла, а в Республиканском центре охраны материнства и детства Донецка повреждены крыша и двери.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что территория города Клинцы в Брянской области подверглась обстрелу.