Гавана, 14 июня, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Представители США искали «формулы» для участия Кубы в саммите Америк, «но не на равных условиях». Об этом в интервью национальному телевидению заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес.

Υπουργείο Εξωτερικών Бруно Родригес

По его словам, все предложения американской стороны получили активный отказ со стороны Кубы.

Ранее в Лос-Анджелесе состоялся саммит Америк. В мероприятии не приняли участие сразу несколько латиноамериканских стран, в числе которых — Куба, Венесуэла и Никарагуа.