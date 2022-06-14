Цюрих, Швейцария, 14 июня, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) работает над вопросами по введению чистого игрового времени матча. Об этом 14 июня заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Doha Stadium Plus Qatar Джанни Инфантино

«Мы должны понять, как решить эту проблему. Я считаю, что неприемлемо, когда игра, которая должна длиться полтора часа, фактически идёт от 46 до 48 минут», — приводит слова Инфантино портал Calciomercato.

Он добавил, что ФИФА совместно с Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) внесёт несколько предложений, которые будут учтены и протестированы.

Напомним, 13 июня IFAB принял решение утвердить на постоянной основе правило, согласно которому командам разрешено делать пять замен в одном матче.