Киев, 14 июня, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от канцлера ФРГ Олафа Шольца не пытаться искать равновесие в отношениях с Москвой и Киевом.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

«Шольц и его правительство должны принять решение: не должно быть никаких попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией», — заявил он в интервью телеканалу ZDF.

Зеленский также отметил, что Германия начала помогать киевскому режиму позже, чем другие западные страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского минобороны Алексей Резников обвинил страны Европы в усталости от конфликта и в проблемах с поставками вооружений киевскому режиму.

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