Саратов, 14 июня, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие выходные при купании в прудах утонули три человека. Об этом 14 июня сообщает ГУ МЧС России по региону.

Лауриц Туксен. Вынос утонувшего на берег. 1913 г

По информации ведомства, в городе Хвалынске утонул 65-летний мужчина, в селе Багаевка — 36-летний мужчина. Несчастный случай на воде также произошел с 16-летним подростком, который утонул в селе Канавка Алгайского района.

Как уточнили в региональном МЧС, эти жертвы стали первыми с начала купального сезона. Все трое погибших плавали в необорудованных местах.

С начала года в Саратовской области от утопления погибли 15 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области в реестр пляжей включены 110 объектов. Среди них 17 — муниципальные пляжи, остальные — расположены на территориях турбаз и баз отдыха.

Читайте также: В Саратовской области большинство пляжей не готовы к купальному сезону