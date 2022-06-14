Иволгинский район, Бурятия, 14 июня, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Иволгинском районе Бурятии мужчина поджёг собственный дом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, пожар произошёл вечером 13 июня в селе Нур-Селение.

wilhei Пустые канистры

К моменту прибытия пожарных частный дом и прострой были полностью охвачены огнём. На ликвидацию возгорания огнеборцам потребовалось около часа. В результате строения выгорели внутри.

Как выяснилось позже, причиной пожара стал поджог. Очаг возгорания находился в пристроенной к дому кухне, рядом была найдена канистра, а на месте происшествия ощущался характерный запах бензина.

«Со слов хозяйки дома, её сожитель неоднократно угрожал поджогом, а в день происшествия позвонил и попросил вызвать пожарных, при этом сообщил, что поджёг дом», — отметили в ведомстве.

Мужчину госпитализировали в больницу с травмами, полученными при поджоге. С ним работают правоохранители.